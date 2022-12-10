Валлетта, Мальта, 11 декабря, 2022, 01:19 — ИА Регнум. От всех задач, полномочий и компетенций освобождена заместитель руководителя Европарламента Ева Кайли. Решение о её отстранении приняла председатель Европарламента Роберта Метсола, сообщило издание ANSA.

(сс) European Parliament Европарламент

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«В свете продолжающегося расследования бельгийских властей председатель Метсола приняла решение о снятии всех полномочий, задач и компетенций заместителя председателя Европарламента с Евы Кайли, решение вступает в силу немедленно», — говорится в материале.

Ранее Еву Кайли исключили из греческой партии ПАСОК — «Движение перемен».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре были арестованы бывший евродепутат Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини. У одного из них обнаружили €500 тысяч наличными, задержания состоялись после обысков. По версии следствия, представители Европарламента получали деньги и дорогие подарки взамен на обещания влиять на политические решения.