Москва, 11 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. В Москве поздней ночью 10 декабря на лестничной клетке 1 этажа жилого дома на ул. Паромная мужчина обнаружил новорождённого ребёнка. Предполагается, что девочке не больше семи дней от роду. Новорождённая завернута в одеяло, видимых телесных повреждений нет. Ребёнка доставили в больницу. О происшествии сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Прокуратура Москвы Младенец в подъезде

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Оперативники установили личность матери ребёнка — это ранее судимая за оставление своего ребёнка в опасности женщина, ей 41 год. Она уже задержана.

По камерам наблюдения установлено, что женщина с ребёнком приехала к дому на такси, зашла в подъезд, оставила девочку там и ушла в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорождённого ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красногвардейском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, расположенных в разных концах города, скончались двое детей из семей мигрантов из Таджикистана. Врачи не успели им помочь из-за промедления родителей.