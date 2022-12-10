Киев, 11 декабря, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Украина получит от Норвегии дополнительную помощь в 100 млн долларов. Цель финансирования — помочь стране восстановить повреждённые объекты энергосистемы, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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Выделение этого транша он назвал важной новостью и перечислил, как ещё Осло помогает Киеву.

«Мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и политическую поддержку, и гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа», — отметил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря президент Украины заявил американской медиаорганизации Politico, что, по его прогнозу, конфликт между Киевом и Москвой завершится в 2023 году. Он пообещал украинцам возвращение к мирному времени.