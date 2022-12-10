Доха, 11 декабря, 2022, 01:22 — ИА Регнум. По итогам четвертьфиналов чемпионата мира в Катаре по футболу определились пары полуфиналистов.

Дарья Драй ИА REGNUM Французский фанат

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13 декабря за выход в финал сыграют команды Хорватии и Аргентины.

14 декабря сборная Марокко сыграет против команды Франции. Финал чемпионата запланирован на 18 декабря.

Сборная Франции является действующим обладателем титула чемпиона, а сборная Хорватии — серебряным призёром последнего чемпионата мира, который прошёл в России в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнем четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре победу одержала сборная Франции, разгромив со счетом 2:1 соперника — команду Англии и обеспечив себе участие в полуфинале.