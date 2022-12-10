София, 11 декабря, 2022, 00:52 — ИА Регнум. На запрещённое массовое мероприятие собрались жители Софии. Акцию пыталась провести организация «Национальная гражданская инициатива за суверенитет Болгарии и других стран мира», сообщило издание Sofia Globe.

Флаги России и Болгарии

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Люди собрались у здания парламента страны и размахивали флагами Болгарии и России. Изначально акция заявлялась как марш и была официально запрещена мэром Йорданкой Фандуковой.

«Мир, нейтралитет, суверенитет» — был официальный лозунг мероприятия. В соцсетях организаторы публиковали другие слова: «Мы не нейтральны. Мы за Россию! Победа за нами!».

Как сообщало ИА REGNUM, справедливыми названы выдвинутые Российской Федерацией требования гарантировать безопасность, которые страна озвучивала перед тем, как начать спецоперацию в Донбассе, считает обозреватель британского издания The Independent Мэри Дежевски.