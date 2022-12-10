Лондон, 11 декабря, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Справедливыми названы выдвинутые Российской Федерацией требования гарантировать безопасность, которые страна озвучивала перед тем, как начать спецоперацию в Донбассе. Такое мнение высказала 11 декабря обозреватель британского издания The Independent Мэри Дежевски.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Читайте также: Вучич увидел конфликт на Украине в новом свете после заявления Меркель

«Только когда Россия почувствует себя в безопасности в своих постсоветских границах, её соседи также будут чувствовать себя в безопасности в своих границах», — говорится в статье.

Журналист также отметила необходимость создавать новые способы предотвращения конфликтов в Евразии. Они нужны, чтобы предотвратить угрозу войн, в том числе с использованием ядерного оружия, считает Мэри Дежевски.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, из которого следует, что Украина не собиралась выполнять Минские соглашения, кардинально меняет ситуацию и отношение к происходящему с 2014 года, сказал 10 декабря президент Сербии Александр Вучич.