Мелитополь, 11 декабря, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Уточняются данные о раненых и погибших в ходе ракетного удара ракетами HIMARS по базе отдыха в Мелитополе Запорожья. Уже известно о десяти пострадавших мирных жителях и троих погибших.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

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Число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до десяти, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Всем оказывается помощь — раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ракетный удар был нанесён по гостиничному комплексу на территории базы отдыха «Привал охотника» в Мелитополе. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов.