Доха, 11 декабря, 2022, 00:04 — ИА Регнум. В последнем четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре победу одержала сборная Франции, разгромив со счетом 2:1 соперника — команду Англии и обеспечив себе участие в полуфинале.

Дарья Драй ИА REGNUM Французские фанаты празднуют победу сборной Франции

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В конце матча счёт сравнялся — 1:1. В результате пенальти победу одержали французы.

Таким образом, в первом полуфинале 13 декабря сыграют Аргентина и Хорватия. 14 декабря за выход в финал поборются сборные Франции и Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, Аденор Леонардо Бакши, известный как Тите, тренировавший футболистов сборной Бразилии, уволился со своей должности после поражения команды в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. В матче Бразилия проиграла Хорватии со счётом 2:4.