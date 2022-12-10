Белград, 11 декабря, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, из которого следует, что Украина не собиралась выполнять Минские соглашения, кардинально меняет ситуацию и отношение к происходящему с 2014 года. Об этом заявил 10 декабря президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации.

Medija Centar Beograd Александр Вучич

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Вучич заявил, что для него стал невероятным тот факт, что Минские соглашения не собирались исполнять — «это представляет ситуацию в абсолютно новом свете». Он подчеркнул, что заявление Меркель меняет отношение к происходящему с 2014 года.

Ранее Ангела Меркель сказала, что Минские соглашение заключались для того, чтобы у Украины «было время стать сильнее». Вучич считает, что это заявление «кардинально меняет ситуацию, во всех смыслах, прежде всего в политическом».

«Для меня это ясный сигнал, кому нельзя верить. Здесь встаёт вопрос, сколько мы, такие маленькие, сможем выстоять, если они посмели так играть с кем-то, кто намного мощнее нас, обманывать и лгать Российской Федерации, чтобы использовать время, вооружиться и готовить большое поражение для России», — сказал также президент Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя заявление Меркель, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что оно может быть использовано для разбирательства в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин сделал из слов экс-канцлера ФРГ вывод, что спецоперацию надо было начать раньше и не рассчитывать на достижение договорённостей по Минским соглашениям.