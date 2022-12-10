Лондон, 10 декабря, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Британцы по-разному отреагировали на высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что украинский конфликт может привести к более серьёзным последствиям в мире, в частности к войне России с НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

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В своих комментариях читатели Daily Mail признали, что Столтенберг «несёт чушь».

«Этот парень идиот, он говорит так, будто он мужчина, но на самом деле он всего лишь западная марионетка, несущая чушь».

При этом некоторые призвали к благоразумию и поддержали президента России Владимира Путина.

«Переломный момент уже не за горами. Мы все должны признать тот факт, что Путин полон решимости доказать своё место в истории, в истории, в которой ещё не был ни один человек. Армагеддон. Это слово слишком свободно используется в конфронтационном диалоге, потому что никто никогда не испытывал его, только воображал. Столтенберг привлекает внимание мировой общественности к перспективам немыслимого. Он правильно поступает. Тогда мир должен вмешаться, чтобы предотвратить такой апокалипсис. Но может ли это произойти?»

«Я вижу, что сейчас Столтенберг настроен на концепцию упреждающего удара. То, что говорится, и то, что происходит за кулисами, — это две разные вещи. Путин больше настроен на мирное урегулирование».

«Г-н Столтенберг, скажите Зеленскому, что эта последняя уловка не сработает. Страны НАТО не собираются вести войну Украины с Россией. Республиканцы, захватившие власть в Конгрессе Соединенных Штатов, будут спрашивать, когда Украина вернет отправленные им деньги».

«Это именно то, в чем нуждается Североатлантический альянс».

«Столтенберг был поджигателем войны с самого первого дня, НАТО — проблема, а не решение», — заметил tom mix.

«Звучит так, будто это его план и желание, а не предупреждение».

«Этого хотят глобалисты. Украина — способ заработать больше денег за счет отмывания направляемых туда миллиардов. Путин явно не глобалист, мешает Вашингтону и Брюсселю «пилить» бюджет, поэтому они недовольны».

Как сообщало ИА REGNUM, Йенс Столтенберг предположил, что киевский конфликт может привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом:

«Война на Украине выйдет из-под контроля и перерастёт в большую войну между НАТО и Россией».