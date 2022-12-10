Донецк, 10 декабря, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Министерство обороны России подвело итоги за сутки 10 декабря. Сообщается о вытеснении ВСУ из опорных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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10 декабря российской армией были уничтожены более 50 украинских боевиков, а также боевая машина пехоты, бронетранспортёр и три пикапа.

«На донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия. Наше дело правое. Победа будет за нами!» — подчеркнули в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря две диверсионно-разведывательные группы киевских нацистов уничтожены в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики (ДНР). На южно-донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции российских войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко (ДНР).