Косовска-Митровица, Сербия, 10 декабря, 2022, 23:19 — ИА Регнум. На севере самопровозглашённого Косово 10 декабря прогремели несколько взрывов. Об этом сообщила газета «Вечерние новости».

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

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Взрывы раздались недалеко от Косовска-Митровицы в Зевчане и возле города Зубин-Поток. Местные жители также сообщают о стрельбе в посёлке Штуоце и закрытии дороги в деревню Яринье на границе Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия направит в KFOR (силы, отвечающие за стабильность в Косово, контролируются НАТО) запрос о введении на территорию Косово своих военных, заявил 10 декабря президент страны Александр Вучич.