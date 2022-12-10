Киев, 10 декабря, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале рассказал об энергетике в городах страны. Уточнил про графики отключений, отметив сложную ситуацию в Одесской области.

president.gov.ua Владимир Зеленский

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«Ключевое сегодня — энергетика. Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села в темноте. Более чем полтора миллиона человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура.

В разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния: в системе сохраняется значительный дефицит. Именно поэтому есть графики отключений. Больше всего — во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве», — обратился к населению глава киевского режима.

Зеленский отметил, что, если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем — ежедневно есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами по энергообъектам.

«Из-за потерь в системе приходится уменьшать лимиты всем в системе. Очень тяжело даётся и восстановление», — посетовал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи потребителей остались без электроснабжения в результате взрывов на объектах энергетики минувшей ночью в Одесской области Украины.