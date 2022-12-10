Мелитополь, 10 декабря, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Появились уточнённые данные о погибших и раненых в Мелитополе Запорожской области. По предварительной информации, обстрел унёс жизни двоих человек.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

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Ещё двое мирных жителей, находившихся в гостиничном комплексе «Привал охотника» в момент обстрела, были ранены. Информация о жертвах атаки вооружённых сил Украины уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Две ракеты из числа летевших были сбиты системой ПВО.