В Стаханове ЛНР снаряд ВСУ попал в гостиницу в центре города
Стаханов, ЛНР, 10 декабря, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Из-за ударов укронацистов из реактивной системы залпового огня HIMARS разрушено здание гостиницы в Стаханове в Луганской Народной Республике. О ночном обстреле сообщили в городской мэрии.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
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«Ракетный удар был в центр города. Снаряд попал в частную гостиницу, которая находится в районе центрального рынка. Постояльцев в ней не было. На месте работают спасатели, разбирают завалы», — пояснили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в ходе обстрела киевские боевики ракетами HIMARS убили и ранили несколько жителей Мелитополя.