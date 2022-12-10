Стаханов, ЛНР, 10 декабря, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Из-за ударов укронацистов из реактивной системы залпового огня HIMARS разрушено здание гостиницы в Стаханове в Луганской Народной Республике. О ночном обстреле сообщили в городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Ракетный удар был в центр города. Снаряд попал в частную гостиницу, которая находится в районе центрального рынка. Постояльцев в ней не было. На месте работают спасатели, разбирают завалы», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в ходе обстрела киевские боевики ракетами HIMARS убили и ранили несколько жителей Мелитополя.