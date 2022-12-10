Киев, 10 декабря, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Европарламент рассмотрит в ближайшее время законопроект, которым утверждается предоставление Украине крупного кредита на 18 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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«Совет достиг соглашения по законодательному пакету, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере €18 млрд», — говорится в сообщении.

Решение передать в Европарламент соответствующий проект закона принял Совет Евросоюза. Министр финансов Чехии, которая сейчас является председателем Совета, Збынек Станъюра озвучил намерение поддерживать Украину столько, сколько ей потребуется. Кредиты стране будут предоставлять в виде регулярных перечислений и на льготных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в расходы на оборону США включили финансовую помощь Украине. Киев получит от Вашингтона 800 млн долларов в 2023 году.