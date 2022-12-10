Симферополь, 10 декабря, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Крым под защитой — написал в своём телеграм-канале советник главы полуострова Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Он опубликовал видео работы системы ПВО и яркой вспышки в небе.

«Крым под защитой, работает ПВО. Сохраняем спокойствие и доверяем только официальным пабликам и СМИ», — успокоил Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, над Симферополем сработала система ПВО.