Крючков: в Крыму сработала система ПВО
Симферополь, 10 декабря, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Крым под защитой — написал в своём телеграм-канале советник главы полуострова Олег Крючков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Крым
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Он опубликовал видео работы системы ПВО и яркой вспышки в небе.
«Крым под защитой, работает ПВО. Сохраняем спокойствие и доверяем только официальным пабликам и СМИ», — успокоил Крючков.
Как сообщало ИА REGNUM, над Симферополем сработала система ПВО.