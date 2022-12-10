Чебоксары, 10 декабря, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Чувашия занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по качеству городской среды, уровню приверженности жителей своей территории и количеству коммуникаций власти с гражданами. Соответствующие данные были приведены в ходе заседания Совета округа по повышению социального самочувствия в регионах Приволжского ФО под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, в котором принял участие и глава Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

pfo. gov.ru Совет ПФО по повышению социального самочувствия в регионах

По словам полпреда, повышение благополучия граждан, рост их благосостояния и качества жизни, условия для развития и самореализации должны быть главным направлением в работе всех органов власти. «Люди должны не только видеть нашу работу, но и участвовать в принятии социально значимых решений, чтобы ресурсы государства использовались максимально эффективно и в соответствии с запросами граждан», — отметил он.

Это касается всех сфер деятельности, в том числе создания комфортной среды, которая является необходимым условием развития территорий и создания благоприятного микроклимата. По словам Игоря Комарова, «во всех регионах ПФО без исключения растет индекс качества городской среды, что говорит об эффективной работе региональной власти».

По данному показателю, как прокомментировал Олег Николаев, Чувашская Республика с 2018 года занимает первое место в ПФО. По итогам 2021 года его значение составило 199 баллов при среднероссийском значении 184 балла. Результаты индекса используются в реализации положений указа президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», нацпроекта «Жилье и городская среда», в том числе для определения размера субсидии бюджетам субъектов на поддержку государственных программ регионов и муниципальных программ формирования современной городской среды.

В качестве важного фактора развития территорий Игорь Комаров отметил наличие высокого уровня гражданской активности и общественной самоорганизации. «Поступательное развитие в этом направлении возможно только при развитии эффективного диалога органов власти и людей», — подчеркнул он.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе ведется последовательная работа по все более углубленному вовлечению в проекты инициативного бюджетирования, совершенствования деятельности органов местного самоуправления, а также повышения эффективности территориального общественного самоуправления. То есть всё то, что способствует позитивному восприятию гражданами среды проживания, формированию сопричастности власти и общества, единых оценок результативности такой работы.

«Такой комплексный подход в организации нашей работы по созданию достойных условий жизни, работы и отдыха получил признание на российском уровне. Согласно рейтингу АСИ по оценке усилий региональных органов власти по созданию качественной среды для жизни граждан Чувашия вошла в первую десятку регионов по уровню приверженности граждан своей территории, заняв восьмое место», — заявил Олег Николаев.

Помимо Чувашии, по итогам рейтинга 2021 года от Приволжского федерального округа лидерами по данному показателю стали Нижегородская область и Татарстан.

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак отметил: «Приволжский федеральный округ — один из лидирующих по работе в интернете. За 2022 год количество обращений граждан в соцсетях в ПФО выросло на 200 тысяч, что свидетельствует о росте запроса жителей на коммуникацию на данных площадках. По результатам социсследования, 45% жителей Приволжья замечают обратную связь органов власти в сети. Это очень высокий показатель, добиться которого можно было только благодаря высокой вовлеченности глав регионов и совместной работе власти и ЦУР. Важный новый формат — прямые эфиры госслужащих в соцсетях — помогает выявить и преодолеть проблему на муниципальном и региональном уровнях, предотвращая ее эскалацию».

Как было представлено на заседании совета, в 2022 году в регионах округа проведено 149 прямых эфиров с руководителями органов власти и местного самоуправления (почти 20% от общего числа по России). При этом наибольшее число прямых эфиров проведено в Чувашии — 29, Татарстане — 18, Ульяновской области — 15, а также в Башкирии и Нижегородской области — по 13.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября глава Чувашии Олег Николаев провёл прямой эфир, где заявил, что Россия не только отстаивает право жить в суверенной самостоятельной стране, но и защищает большое количество государств, которые «не могут занять такую же позицию», тем самым внося «фундаментальный вклад в формирование нового миропорядка».

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