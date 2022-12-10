Белград, 10 декабря, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности Приштины 15 декабря подать запрос о членстве в Евросоюзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Он считает действия Приштины нарушением Вашингтонских соглашений.

По словам Вучича, Сербия направит запрос в KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) о размещении сербских силовиков в Косове по резолюции Совбеза ООН.

«О вступлении могут просить только европейские страны, которой Косово никак не является, а я сегодня направил письма лидерам Греции, Кипра, Румынии и Испании. Мы будем бороться», — сказал Вучич, обращаясь к нации.

В Косово 8 декабря сотрудники спецназа без разрешения местных властей вошли в населенные пункты на севере края. 10 декабря в сербских городах начали возводить баррикады. В регионе отсутствуют интернет и мобильная связь.

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