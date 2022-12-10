Белград, 10 декабря, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Сербия направит в KFOR (силы, отвечающие за стабильность в Косово, контролируются НАТО) запрос о введении на территорию Косово своих военных, заявил 10 декабря президент страны Александр Вучич.

Predsednik.rs Александр Вучич

Запрос подается в соответствие с резолюцией Совета Безопасности ООН о Косово, добавил он.

В очередной раз ситуация в крае обострилась 8 декабря: в нарушение соглашений сотрудники косовского спецназа без разрешения местных властей вошли в сербские населенные пункты на севере края.

В Белграде считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. Власти ЕС потворствуют провокациям албанцев, полагают в правительстве Сербии.

10 декабря в сербских городах на севере Косово начали строить баррикады, жители выходили на улицы, в регионе фиксируются перебои с мобильной связью и интернетом.