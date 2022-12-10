Симферополь, 10 декабря, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Над Симферополем сработала система ПВО, сообщил в своем телеграм-канале 10 декабря глава Крыма Сергей Аксенов.

A.Savin Симферополь

Все службы работают в штатном режиме, добавил глава региона, призвав жителей сохранять спокойствие.

25 ноября сообщалось о работе систем ПВО в Армянске на севере Крыма.

Тремя днями ранее, 22 ноября, ВСУ пытались атаковать Балаклавскую ТЭС и ряд других объектов в Севастополе, атаки были отбиты.