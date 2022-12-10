Хельсинки, 10 декабря, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 10 декабря поручил провести проверку по факту надругательства над флагом России во время политической акции в Хельсинки.

Флаг России

Об инциденте, который произошел 6 декабря, ранее сообщили в министерстве иностранных дел.

«По линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — отметили представители дипломатического ведомства.