Вена, 10 декабря, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Те, кто стреляют по Запорожской АЭС (ЗАЭС) точно знают, что делают, заявил телеканалу Al Jazeera глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Министерство обороны России Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ

По его словам, создание защитной зоны вокруг ЗАЭС должно способствовать прекращению огня.

Гросси призвал не стрелять ни по станции, ни с её территории, в очередной раз не уточнив, кого именно он призывает не стрелять по ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ также отметил, что надеется на согласование защитной зоны ЗАЭС в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Генассамблеи ООН представитель России Наталья Кармазинская заявила, что российская сторона принципиально поддерживает намерения по созданию вокруг Запорожской АЭС защитной зоны.

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