Москва, 10 декабря, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооружённых силах России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Для получения единовременной выплаты военнослужащему необходимо подать рапорт на имя командира воинской части, начальника (руководителя) организации ВС России.

После этого командир подготавливает и издаёт приказ об осуществлении единовременной денежной выплаты контрактнику в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления рапорта.

Затем выплаты военнослужащим осуществляют финансово-экономические органы Минобороны России, не позднее десяти рабочих дней со дня издания приказа командира воинской части.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы намерены добиваться повышения зарплат профессиональных военнослужащих в случае, если выяснится, что им не положена ежемесячная выплата в 158 тыс. рублей.