Белград, 10 декабря, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Полиция Косово вечером 10 декабря закрыла вход и въезд на территорию края (со стороны остальной части Сербии) через КПП «Ярине», передают местные СМИ.

(сс)Usama Ибарский мост. Косовская полиция и итальянские карабинеры на южной стороне Митровицы

Именно на этом КПП был ранее задержан бывший местный полицейский-серб Деян Пантич. Задержание стало катализатором нового обострения ситуации.

Как сообщалось ранее, 8 декабря 2022 года в нарушение соглашений сотрудники косовского спецназа без разрешения местных властей вошли в населенные пункты на севере края.

Ответственность за обострение ситуации в Белграде возлагают на Приштину и Брюссель. Власти ЕС потворствуют провокациям албанцев, отмечают в сербском правительстве.

10 декабря в сербских городах на севере Косово начали строить баррикады, жители выходили на улицы, в регионе отсутствует мобильная связь и интернет.