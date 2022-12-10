Киев, 10 декабря, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Из-за разрушений энергетической инфраструктуры жители Киева могут столкнуться с перебоями в водоснабжении, заявили в «Киевводоканале» 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Специалисты компании рекомендуют горожанам запасаться водой.

В случае отключения энергоснабжения на длительное время наладить автономную работу оборудования для подачи воды не удастся, отметили в «Водоканале».

В ближайшее время в городе будут оборудованы пункты разлива воды, напомнили представители компании.