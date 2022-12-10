Санкт-Петербург, 10 декабря, 2022, 20:29 — ИА Регнум. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), космополитизм и ощущение себя «гражданином мира» не является характерной особенностью российской молодёжи. О результатах проводимых в 2022 году исследований 10 декабря сообщил на Всероссийском патриотическом форуме в Санкт-Петербурге генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые девушки на набережной

Согласно опросу среди людей в возрасте от 14 до 35 лет, в категории 14–17 лет ощущают себя «гражданином мира» 11% респондентов, в категории от 18 до 24 лет — 38%, в категории 25–29 лет — 23%, в категории 30–35 лет — 28% опрошенных.

По словам Федорова, в 14 лет молодёжь чаще хочет заявить о себе миру, в 18 лет появляется желание изменить мир под себя, к 30 хочется гармонии и стабильности, мира и комфорта в семье.

Напомним, по данным соцопросов, 85% российской молодёжи видят возможности для самореализации в стране.