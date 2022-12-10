Вьентьян, 10 декабря, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Лаосе открыт второй памятник советским лётчикам, принимавшим участие в боевых действиях в годы американской агрессии в Индокитае в 1960–1973 годах. Торжественная церемония прошла в провинции Сиангкхуанг 10 декабря.

Darwinek Карта-флаг Лаоса

«Убеждён, что подвиг советских лётчиков-героев, погибших на территории Лаоса в годы Индокитайской войны, навсегда останется в памяти народов обеих стран», — сказал посол РФ в Лаосе Владимир Калинин на церемонии.

Он выразил надежду, что это будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы, боевого братства и сотрудничества между Россией и Лаосом.

Ранее в столице страны Вьентьяне был торжественно открыт первый памятник авиаторам, погибшим в годы войны в Лаосе.

В годы американской агрессии в Индокитае при выполнении боевых заданий в Лаосе погибли более 30 советских лётчиков и военных специалистов.