Потсдам, Германия, 10 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным необходимо, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом политик заявил на встрече с избирателями в Потсдаме 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Политик заявил, что продолжит говорить с Путиным, несмотря на расхождения во мнениях.

«Я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом», — сказал канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последнего телефонного разговора, состоявшегося 2 декабря 2022 года, Олаф Шольц призвал президента России как можно скорее найти «дипломатическое решение».

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