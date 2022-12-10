Белград, 10 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Власти Косово перенесли проведение местных выборов в заселенных сербами северных районах края на пять месяцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Выборы должны пройти 30 апреля 2023 года.

Ситуация в крае в очередной раз обострилась 8 декабря: вопреки соглашениям, сотрудники косовского спецназа без разрешения местных властей вошли в населенные пункты на севере края.

Ответственность за обострение в Белграде возлагают на Приштину и Брюссель. Власти ЕС потворствуют провокациям албанцев, отмечают в правительстве Сербии.

10 декабря сообщалось, что в сербских городах на севере Косово строят баррикады, жители выходят на улицы, в регионе не работает мобильная связь и интернет.