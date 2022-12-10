Элиста, 10 декабря, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Главного редактора издания «Современная Калмыкия» Валерия Бадмаева заподозрили в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на ближайшую родственницу фигуранта уголовного дела.

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По информации журналистов, в отношении Бадмаева возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

«10 декабря судом ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — приводит СМИ слова ближайшей родственницы подозреваемого.

Отмечается, что ранее в социальных сетях были опубликованы сообщения о якобы задержании Бадмаева и возбуждении в отношении него уголовного дела о «публичных призывах к экстремистской деятельности».