Новосибирск, 10 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Новосибирске завершили разбор завалов в гаражном кооперативе, в котором взорвался газовый баллон. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Евгений Катышев Частные гаражи

«В течение 10 часов экстренные службы региона проводили все неотложные работы по разбору завалов конструкций в гаражном кооперативе Новосибирска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для разбора завалов потребовалось привлечение тяжёлой техники: двух автокранов, фронтального погрузчика и двух грузовых автомобилей.

В ведомстве сообщили, что теперь на месте работают правоохранительные органы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Кировском районе Новосибирска произошла разгерметизация газового баллона в гаражном кооперативе, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей, погиб один человек.