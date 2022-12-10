Искитим, Новосибирская область, 10 декабря, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Крупная авария на теплосетях устранена в городе Искитим Новосибирской области. Об этом говорится на сайте администрации города.

Dorus.ru Теплосеть

«Авария на теплотрассе в Искитиме устранена», — говорится в сообщении.

В результате аварии на теплосетях в Искитиме без отопления остались около 17 тыс. человек в 116 многоквартирных домах, а также 37 индивидуальных жилых домов, три школы, пять детских садов и три поликлиники.

В администрации сообщили, что ситуация находится под контролем, уточнив о завершении сварочных работ и наполнении сетей теплоносителем.

Известно, что в Следственном комитете России по Новосибирской области начали доследственную проверку по факту аварии. В областной прокуратуре также сообщили об организации проверки.