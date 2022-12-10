Париж, 10 декабря, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Остановить поставки оружия киевскому режиму призвал французский политик Флориан Филиппо. Об этом 10 декабря он написал в Twitter.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Военные запасы в целом исчезли. Но мы продолжаем отправлять Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!» — написал Филиппо.

Ранее газета L’Opinion написала, что военные запасы французской армии исчезли. Издание отметило, что в период с 2007 по 2016 год вооружённые силы страны были сокращены из-за бюджетных реформ.

В результате оказалось, что возможности Парижа по поставкам новых партий вооружений киевскому режиму сильно ограничены.