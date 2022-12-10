Киев, 10 декабря, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Киев готов атаковать территории России в случае дальнейшего нанесения ударов по Украине. Об этом 10 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства «НТА».

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

Он заявил, что Киев готов на всё, руководство Украины никого не будет спрашивать, куда наносить удары.

«Потому что враг размещен начиная за территорией наших границ заканчивая Владивостоком», — заявил Данилов.

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