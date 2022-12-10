Рим, 10 декабря, 2022, 19:27 — ИА Регнум. У президента Италии Серджо Маттареллы врачи подтвердили коронавирус, сообщает 10 декабря агентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

По данным источника, у 81-летнего политика отмечается небольшой жар. Мероприятия с участием лидера страны отложены.

Итальянский лидер находится на самоизоляции в президентском Квиринальском дворце и продолжает выполнять свои обязанности.

Ранее президент Италии прошел вакцинацию от коронавируса в римском институте Спалланцани.

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