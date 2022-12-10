Берлин, 10 декабря, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц признался в том, что учил русский язык. Об этом, как сообщает агентство DPA, глава немецкого правительства рассказал 10 декабря в ходе встречи с гражданами в Потсдаме.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Согласно опубликованным данным, Шольц учил русский язык непродолжительное время и запомнил только алфавит.

«Однажды я брал восемь уроков на вечерних курсах. Но кроме алфавита ничего не запомнилось», — рассказал он.

Известно, что в ходе встречи главу правительства также попросили рассказать о телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шольца, беседы всегда проходили в вежливом ключе.