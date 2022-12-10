Берлин, 10 декабря, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от ФРГ за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. Об этом заявил новый посол Польши в Германии Дариуш Павлош в интервью немецкой газете Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, ФРГ считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения.

«Мы так не считаем», — заявил посол.

Сообщив о том, что Польша из-за войны потеряла треть своего населения, дипломат подчеркнул, что в послевоенный период не был заключен договор, который окончательно урегулировал требования о репарациях.

Павлош отметил, что «было бы легкомысленно полагать, что проблема просто исчезнет после выборов 2023 года». Он также призвал правительство ФРГ не забывать о репарациях, напомнив, что крупнейшая оппозиционная партия страны выступила за выплату средств и поддержала решение в польском Сейме.

Затрагивая тему специальной военной операции, дипломат рассказал, что в Польше положительно оценивают нынешние усилия Германии по поддержке Украины, отметив, что «Берлин упустил возможность действовать на ранней стадии».

Между тем власти ФРГ не раз заявляли о том, что они не намерены осуществлять выплаты Польше.