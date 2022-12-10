На Аллее Славы в Одессе разбили один из мемориалов городов-героев России
Одесса, Украина, 10 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Одессе на Аллее Славы разбили один из мемориалов городов-героев России. Об этом 10 декабря сообщило одесское интернет-издание «Думская».
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Нет вандализму
«На одесской Аллее Славы разбили один из мемориалов городов-героев России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее одесские коммунальные службы упаковали мемориальные доски в чёрные пакеты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Тульчине Винницкой области снесли памятники Пушкину и Суворову.