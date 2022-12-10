Одесса, Украина, 10 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Одессе на Аллее Славы разбили один из мемориалов городов-героев России. Об этом 10 декабря сообщило одесское интернет-издание «Думская».

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«На одесской Аллее Славы разбили один из мемориалов городов-героев России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее одесские коммунальные службы упаковали мемориальные доски в чёрные пакеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Тульчине Винницкой области снесли памятники Пушкину и Суворову.