Донецк, 10 декабря, 2022, 19:07 — ИА Регнум. ВСУ во второй раз за сутки обстреляли Донецк из РСЗО «Град», сообщили власти республики 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По Ворошиловскому району города было выпущено 10 ракет. Днем столько же ракет было выпущено по Киевскому району Донецка.

Одна из ракет вечером 10 декабря разорвалась в районе Южного автовокзала, есть повреждения у зданий, рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Также 10 декабря ВСУ обстреливали Кировский, Петровский и Куйбышевский районы столицы ДНР из артиллерии «натовского» калибра.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (9 декабря) ВСУ выпустили по территории республики 204 боеприпаса из HIMARS, «Градов» и ствольной артиллерии. Два мирных жителя получили ранения.