Москва, 10 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Россия и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе прошедших в Стамбуле переговоров заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и замглавы МИД Турции Седата Онала. Об этом 10 декабря говорится сообщении МИД РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

«Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что был подтверждён пакетный характер договорённостей: инициативы по вывозу украинского продовольствия, а также меморандум Россия — ООН по продвижению на мировые рынки российских удобрений и сельхозпродукции.

В МИД указали, что полное и добросовестное выполнение соглашений позволит помочь нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки и обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

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