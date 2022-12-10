Севастополь, 10 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил раздающиеся 10 декабря громкие звуки в городе проведением учений на полигоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, стрельбы идут», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Крыму и Севастополе есть риски совершения терактов.

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