Талдом, Московская область, 10 декабря, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Московской области произошло столкновение электропоезда и автофургона «Газель», сообщил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Главное управление МВД по Красноярскому краю Авария на железнодорожном переезде

Происшествие случилось на железнодорожном переезде в Талдомском городском округе на перегоне Соревнование — Большая Волга Савеловского направления МЖД.

В результате аварии водитель автомобиля скончался, пассажир пострадал.