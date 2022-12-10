В Москве «Мерседес» сбил мать и её дочь
Москва, 10 декабря, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Автомобиль сбил двух пешеходов в Москве. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
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ДТП
По информации пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Хабаровской.
По предварительной информации, водитель автомашины «Мерседес» наехал на несовершеннолетнюю девочку и её мать, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Ребенок 2007 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Уточняется, что женщину 1987 года рождения осмотрели медики, которые прибыли на место происшествия.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.