Москва, 10 декабря, 2022, 18:53 — ИА Регнум. ВСУ проводят постоянные атаки на гражданские объекты и мирное население Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом 10 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин проинформировал замглавы МИД Турции Седата Онала.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Особое внимание было уделено развитию событий на Украине и вокруг неё», — говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедших 8–9 декабря российско-турецких переговоров в Стамбуле.

Отмечается, что турецкую сторону детально проинформировали о текущем положении «на земле», постоянных атаках ВСУ на мирное население и гражданские объекты.

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