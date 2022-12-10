Мелитополь, 10 декабря, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Запорожской области выдворили с территории двух жителей, осуществлявших деятельность, направленную на дискредитацию правительства России, и попытки дестабилизации социально-политической обстановки. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Запорожской области по вопросу воссоединения с Россией

Согласно опубликованным данным, двое нарушителей покинули территорию Запорожской области за «осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ, военно-гражданской администрации Запорожской области, препятствование работе органов социального обеспечения, что дестабилизировало социально-политическую обстановку в Запорожской области».

«За указанные действия в соответствии с указом глав ВГА Запорожской области о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность №145 от 14 июля 2022 года применяется мера наказания в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области», — говорится в решении.

Известно, что в октябре текущего года по аналогичным причинам из Запорожской области выдворили женщину.