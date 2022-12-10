Астана, 10 декабря, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Запад давно и настойчиво стремится поссорить Россию с соседними странами, заявил 10 декабря в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24» глава МИД России Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Такие действия являются откровенным нарушением правил дипломатии и внешней политики, констатировал он.

Запад, в частности, пытается любой ценой вбить клинья в отношениях Казахстана и России, сказал министр.

Лавров также отметил, что для повышения устойчивости экономики России и Казахстану необходимо отойти от использования евро и долларов в расчетах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, до конца 2022 года пройдет неформальный саммит с участием лидеров стран СНГ.

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