Москва, 10 декабря, 2022, 18:42 — ИА Регнум. России и Казахстану пора отказываться от использования доллара и евро в финансовых расчетах, заявил 10 декабря в интервью каналу «Хабар-24» глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Ненадежность этих валют уже доказана, их эмитенты недоговороспособны «и в любой момент могут в одностороннем порядке применить дискриминационные меры», подчеркнул Лавров.

Участники объединений, членами которых являются Россия и Казахстан, обсуждают, какие именно механизмы следует использовать, чтобы защитить экономику «от капризов наших западных партнеров», отметил министр.

В октябре 2022 года глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что процесс отказа государств от использования доллара запущен и является необратимым. Основная мотивация — желание сохранить суверенитет, сказал Сечин.