Анкара, 10 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. НАТО планирует расшириться за счет балканских стран и Закавказья. Об этом 10 декабря пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир.

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«Дальнейший процесс будет главным образом идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией», — говорится в статье.

По словам автора, об этом говорят состоявшиеся недавно саммиты НАТО и Евросоюза. На первый пригласили чиновников из Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины. На втором присутствовали представители Сербии, Черногории, Албании, Северной Македонии.

Также он напомнил, что фактически НАТО поставил в зависимость от себя Украину. Кроме того, в альянс намерены вступить Финляндия и Швеция.