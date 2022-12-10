СБУ в ходе обысков в Харьковской епархии нашла «пророссийскую литературу»
Харьков, Украина, 10 декабря, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Сотрудники СБУ обнаружили на территории Харьковской епархии УПЦ пророссийскую литературу. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Ssu.gov.ua
СБУ
По информации пресс-службы, на территории епархии сотрудники СБУ нашли библиотеки с пророссийской литературой, большое количество наличных денег в различной валюте, в том числе российские рубли.
В одном из храмов были обнаружены сухпайки русских военнослужащих, добавили в пресс-службе.
Уточняется, что также был выявлен монах, который является гражданином России.
Отмечается, что силовики проверяют его возможную причастность к противоправной деятельности.
Читайте также: СБУ сообщила о результатах обысков в УПЦ